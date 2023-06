Canada Nickel gibt besser als erwartete Ergebnisse der Kohlenstoffspeicher-Tests bekannt; Integrierte Machbarkeitsstudie wird im September erwartet

- Testarbeiten zur Kohlenstoffabscheidung bestätigen die Fähigkeit, jährlich eine Million Tonnen Kohlenstoff zu speichern

- Das Crawford-Projekt hat das Potenzial, 7% des kanadischen Ziels von 15 Megatonnen Kohlenstoffabbau zu erreichen

- Canada Nickel hat Anfragen von mehreren großen multinationalen Unternehmen erhalten, die Lösungen für die Kohlenstoffspeicherung suchen.

TORONTO, 8. Juni 2023 - Canada Nickel Company Inc. ("Canada Nickel" oder das "Unternehmen") (TSXV:CNC) (OTCQX:CNIKF) - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/canada-nickel-c ... - gab heute bekannt, dass die Testarbeiten für sein neuartiges Verfahren zur Kohlenstoffspeicherung, die In-Process Tailings ("IPT")-Karbonisierung, Ergebnisse zeigen, die deutlich über den Erwartungen liegen.

Das Unternehmen gab außerdem bekannt, dass seine integrierte Machbarkeitsstudie (IFS") voraussichtlich im September veröffentlicht wird, nachdem die endgültige technische Planung für IPT Carbonation abgeschlossen wurde. Alle anderen technischen Arbeiten für die Crawford-Machbarkeitsstudie wurden erfolgreich abgeschlossen.

Mark Selby, CEO von Canada Nickel, sagte: "Wir glauben, dass der IPT-Karbonisierungsprozess ein transformatives Potenzial für das Unternehmen hat. Unsere Testarbeiten zeigen, dass wir in der Lage sind, eine Million Tonnen CO2 pro Jahr effizient zu speichern, wenn das Projekt vollständig hochgefahren ist. Dabei wird eine Prozessanlage mit einer Verweilzeit von nur 6,5 Stunden eingesetzt, während das ursprüngliche Planungsziel bei 12-24 Stunden lag. Diese Ergebnisse können dazu beitragen, dass diese Lösung mit relativ geringen Kapital- und Betriebskosten realisiert werden kann."

Das Crawford-Projekt von Canada Nickel befindet sich in ultramafischem Gestein, das von Natur aus CO2 absorbiert und bindet. Canada Nickel hat das neuartige IPT-Karbonisierungsverfahren entwickelt, bei dem eine konzentrierte CO2 -Quelle für einen kurzen Zeitraum in die bei der Verarbeitung anfallenden Abgänge injiziert wird. Dieses einfache Verfahren bindet das CO2 geologisch in den Abgängen, während sie sich noch im Verarbeitungskreislauf befinden, und nicht erst, nachdem sie endgültig abgelagert worden sind.