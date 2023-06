(neu: mehr Details und Hintergrund)



LUXEMBURG (dpa-AFX) - In den Verhandlungen über eine weitreichende Reform des EU-Asylsystems hat sich bei einem Innenministertreffen in Luxemburg keine schnelle Entscheidung abgezeichnet. In einer öffentlichen Sitzung forderten am Donnerstagvormittag etliche EU-Staaten Nachbesserungen an den auf dem Tisch liegenden Vorschlägen. Weil diese in sehr unterschiedliche Richtungen gingen, war zunächst völlig unklar, ob am Ende eine ausreichend große Mehrheit für die Annahmen der Vorschläge zustande kommt.

Länder wie Österreich und die Niederlande machten in der Sitzung deutlich, dass ihnen ein Teil der vorgesehenen Regeln für einen effizienteren Kampf gegen illegale Migration nicht weit genug geht. Andere Staaten wie Deutschland forderten hingegen Abschwächungen. So will die Bundesregierung nicht akzeptieren, dass Familien mit Kindern nach einem illegalen Grenzübertritt unter haftähnlichen Bedingungen in Asyl-Schnellverfahren kommen könnten.