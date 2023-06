Das Zugunglück in Bahanaga, Balasore, war das tödlichste Zugunglück der letzten Jahrzehnte in Indien. Von den insgesamt 288 Todesopfern stammen 39 aus Odisha. „Wir danken und loben die Bemühungen der Anwohner für ihre unverzügliche Hilfe bei der Rettung der Menschenleben und auch die Bemühungen der Regierung von Odisha unter der Leitung des ehrenwerten Ministerpräsidenten Shri Naveen Patnaik, die das Leben Tausender Menschen bei dem Unfall gerettet haben. KIIT & KISS beten für die Menschen, die bei dem Unfall ums Leben gekommen sind, und sprechen den Angehörigen ihr Mitgefühl aus. Diese Unterstützung wird den Familien der Opfer helfen und ihren Kindern eine bessere Zukunft sichern," so Dr. Samanta.

Bei der Ankündigung des humanitären Pakets am Mittwoch in Bhubaneswar erklärte Dr. Achyuta Samanta, Gründer von KIIT und KISS: ,,Wir können die Trauer der Familienangehörigen der bei dem Zugunglück ums Leben gekommenen Menschen nicht lindern, aber wir werden unser Bestes tun, um sie zu unterstützen. Wir werden versuchen, die Familien der Opfer zu unterstützen, indem wir einem Mitglied jeder Familie je nach Eignung einen Arbeitsplatz am KIIT und am KISS anbieten und ihren Kindern je nach Eignung eine kostenlose Ausbildung am KIIT und am KISS von der ersten Klasse bis zur Oberstufe ermöglichen. Wir werden sie darüber informieren, wie sie sich für die Stelle und für eine kostenlose Ausbildung bewerben können."

BHUBANESWAR, Indien, 8. Juni 2023 /PRNewswire/ -- Das ,,KIIT Deemed to be University" in Bhubaneswar, Indien wird einem Familienmitglied einen Arbeitsplatz und den Kindern, die ihre Eltern bei dem tragischen Zugunglück letzte Woche in der Nähe von Balasore im östlichen Bundesstaat Odisha verloren haben, eine kostenlose Ausbildung ermöglichen.

Zugunglück in Odisha KIIT bietet den Familien der Opfer in Odisha Arbeitsplätze und Bildung an

