Japans Wirtschaft wächst zu Jahresbeginn stärker als erwartet

TOKIO (dpa-AFX) - Japans Wirtschaft ist im ersten Quartal stärker gewachsen als erwartet. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) sei im Zeitraum Januar bis März im Vergleich zum Vorquartal um revidierte 0,7 Prozent gestiegen, teilte das japanische Statistikamt am Donnerstag in Tokio mit. In einer ersten Schätzung war noch ein Zuwachs von 0,4 Prozent ermittelt worden. Volkswirte hatten mit einem Anstieg um 0,5 Prozent gerechnet. Im vierten Quartal 2022 war die Wirtschaft um 0,1 Prozent gewachsen.

Die japanische Wirtschaft wurde durch gestiegene Unternehmensinvestitionen gestützt. Aber auch der private Konsum zeigte sich robust. Die japanische Wirtschaft war damit stärker als die deutsche, die in eine kleine Rezession rutschte.

Auf das Jahr hochgerechnet wuchs die japanische Wirtschaft im ersten Quartal um 2,7 Prozent. Hier war zunächst nur ein Anstieg von 1,6 Prozent ermittelt worden. Annualisierte Zahlen geben an, wie stark die Wirtschaft wachsen würde, wenn das aktuelle Tempo vier Quartale anhielte. In Europa wird auf diese Vorgehensweise verzichtet./jsl/mis