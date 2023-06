JEFFERIES stuft APPLE INC auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Apple auf "Buy" mit einem Kursziel von 210 US-Dollar belassen. Die Aufregung rund um Apples Computerbrille Vision Pro habe sich erst einmal gelegt, während er zahlreiche Rezensionen gelesen oder sich angeschaut und angehört habe, schrieb Analyst Andrew Uerkwitz in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Unter anderem sei das Gerät für seine Technologie, Wiedergabetreue des Displays und die Benutzerfreundlichkeit der Bewegungssteuerung gelobt worden. Die Meinungen zu den Anwendungsfällen seien indes verschieden und reichten von sehr negativ (teures Spielzeug) bis sehr positiv (Ersatz für PC)./ck/misVeröffentlichung der Original-Studie: 07.06.2023 / 22:20 / ETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.06.2023 / 22:20 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Apple Aktie wird aktuell mit einem Minus von -0,57 % und einem Kurs von 165,4EUR gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Andrew Uerkwitz

Analysiertes Unternehmen: APPLE INC

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 210

Kursziel alt: 210

Währung: USD

Zeitrahmen: 12m