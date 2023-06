Automation Anywhere führt Automatisierung + generative KI ein, um die Produktivität in jedem Team zu steigern

Die Automation Success Platform bringt die erste Reihe von Innovationen und Partnerschaften auf den Weg, um generative KI sicher in Dokumenten, Geschäftsteams und Entwicklern einzusetzen

LONDON, 8. Juni 2023 /PRNewswire/ -- Automation Anywhere, die Nummer 1 im Bereich der Cloud-nativen, intelligenten Automatisierung, kündigte heute drei wichtige Innovationen an, die generative KI sicher und zuverlässig in der Automation Success Platform einsetzen, um die Produktivität in Unternehmen zu steigern und die Mission zu erfüllen, jedem Unternehmen beim Aufbau einer digitalen Belegschaft zu helfen.