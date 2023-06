ValueLabs, ein weltweit führender Anbieter von Technologiedienstleistungen und -lösungen, gibt den Erfolg von AiDE, seiner sicheren und anpassbaren generativen KI-Plattform für Unternehmen, bekannt

HYDERABAD, Indien, 8. Juni 2023 /PRNewswire/ -- ValueLabs, ein globales Unternehmen für Technologiedienstleistungen und -lösungen, ist stolz darauf, den bemerkenswerten Erfolg seiner firmeneigenen generativen KI-Plattform AiDE bekannt zu geben - eine transformative Lösung, die die täglichen Aktivitäten aller über 7.000 Ingenieure, Tester, Designer und anderer Mitarbeiter bei ValueLabs revolutioniert. Als SOC 2 Typ II-zertifiziertes Unternehmen, das sich dem Datenschutz und den Datengrundsätzen verschrieben hat, hat ValueLabs bei seinen mehr als 300 Kunden großes Interesse an AiDE geweckt. Angetrieben von der ValueLabs-eigenen AiDE Fabric integriert die Plattform das kollektive Potenzial branchenführender LLMs und kundenspezifischer LLMs, um eine qualitativ hochwertige Ausgabe und optimierte Leistung für verschiedene Anwendungsfälle zu gewährleisten. Mit der Option für die Bereitstellung vor Ort wurde AiDE speziell entwickelt, um Sicherheitsbedenken von Unternehmen zu zerstreuen.

Veda Reddy, CEO von Imagine, dem Innovationszweig von ValueLabs, hob die ethischen Erwägungen und den verantwortungsvollen Ansatz von ValueLabs hervor: "Die Integration von AiDE in unseren gesamten Softwareentwicklungszyklus hat sich als transformativ erwiesen. Mit benutzerdefinierten LLMs, die auf branchenspezifischen Datensätzen geschult werden, prompter technischer Abstraktion und fortschrittlicher konversationeller KI baut AiDE auf den verantwortungsvollen KI-Prinzipien von ValueLabs auf - der Förderung von Sicherheit, Zuverlässigkeit, Verantwortlichkeit, Inklusivität und gesellschaftlichem Nutzen."

Der bahnbrechende Ansatz von ValueLabs für generative KI ermöglicht es jedem Nutzer, die AiDE-Plattform sicher zu nutzen, angepasst an die spezifischen Branchen und Dienstleistungsbereiche, an denen seine Kunden interessiert sind. Entwickelt für eine Vielzahl von Anwendungsfällen, nutzt AiDE modernste Algorithmen und fortschrittliche Techniken des maschinellen Lernens, um Effizienz in drei Dimensionen zu gewährleisten - Kosten, Geschwindigkeit und Qualität. Im Vergleich zu anderen handelsüblichen Modellen bietet AiDE relativ höhere Effizienzgewinne für Unternehmensanwendungen.