NEW YORK (dpa-AFX) - Am New Yorker Aktienmarkt geht es am Donnerstag weiter verhalten zu. Wie schon seit Tagen warteten die Anleger ab angesichts der Frage, ob nach überraschenden Leitzinsanhebungen der australischen und kanadischen Notenbank auch die US-Zentralbank Fed auf ihrer Sitzung in der kommenden Woche die Zinsen noch einmal anheben oder eine Pause einlegen werde, schrieb Marktexperte Stephen Innes vom Vermögensverwalter SPI.

Der Leitindex Dow Jones Industrial ließ weiterhin keine klare Richtung erkennen. Im frühen Handel stand er zuletzt 0,06 Prozent höher bei 33 686,40 Punkten. Der marktbreite S&P 500 lag auch leicht mit 0,06 Prozent im Plus bei 4270,29 Zählern. Der technologielastige Nasdaq 100 , den am Vortag eine Welle an Gewinnmitnahmen eingeholt hatte, erholte sich um 0,50 Prozent auf 14 374,68 Punkte.