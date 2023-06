Das türkische technologiegestützte Fulfillment-Unternehmen OPLOG eröffnet sein erstes US-Lager

ISTANBUL und CHICAGO, 8. Juni 2023 /PRNewswire/ -- OPLOG, das am schnellsten wachsende technologiegestützte Fulfillment-Unternehmen der Türkei, hat kürzlich sein erstes Lager in den USA in Chicago eröffnet. Mit einer Fläche von 10.000 Quadratmetern und dem Einsatz von Automatisierungs- und Lagermanagement-Technologien bietet das neue Fulfillment-Center von OPLOG seinen Kunden technologiegestützte Logistikdienstleistungen mit noch nie dagewesenem Komfort. Durch die Betreuung globaler Marken wie Sony, Herbalife und Tupperware , unterstützt OPLOGs US-Expansion das Ziel des Unternehmens, europaweites Wachstum und darüber hinaus zu erreichen. Alle interessierten Kunden in den USA können die OPLOG-Website besuchen, um weitere Informationen zu erhalten.

OPLOG, führendes tü rkisches Fulfillment-Unternehmen, bekannt für seine innovative TARQAN-Robotertechnologie, eröffnet sein erstes Fulfillment-Zentrum in den USA in Chicago.

Zusammen mit den zahlreichen Fulfillment-Zentren in der Türkei, Großbritannien und nun auch in den USA bietet das neue Lager von OPLOG in Chicago erhebliche Vorteile für B2B- und B2C-Unternehmen, da es den Vertrieb und das Fulfillment für Kunden in den USA und weltweit lokalisiert und beschleunigt. Durch die Integration der benutzerfreundlichen Bestandsverwaltungssoftware mit physischen Fulfillment-Abläufen ermöglicht das internationale Netzwerk von OPLOG seinen Kunden, ihre Abläufe über OPLOG-ONE, ein einziges, einheitliches Dashboard, zu steuern und so die Effizienz und die globale Reichweite ihrer Kunden weiter zu verbessern.

Mit der Ansiedlung in der pulsierenden Stadt Chicago profitiert OPLOG von den einmaligen logistischen Vorteilen des Standorts. Chicago ist ein erstklassiger Standort für Unternehmen, um ihr Wachstumspotenzial zu maximieren - hier befinden sich der O'Hare International Airport, 35 Fortune-500-Unternehmenssitze, Hunderte von Lagerhäusern und Vertriebszentren sowie ein ausgedehntes Autobahn- und Schienennetz. OPLOG-CEO Halit Develioğlu unterstreicht die Bedeutung des US-Marktes: "Die Vereinigten Staaten sind nach wie vor ein immens wichtiger Markt für die E-Commerce-Branche, und seine Bedeutung nimmt weiter zu. Es ist nicht verwunderlich, dass zahlreiche Unternehmen aus der ganzen Welt den US-Markt erschließen und hier eine starke Präsenz aufbauen wollen." Dieses neue Zentrum wird OPLOG in die Lage versetzen, die enormen Möglichkeiten der Stadt zu nutzen und regionale und nationale Märkte effektiver zu bedienen. OPLOG bleibt jedoch nicht bei den Vereinigten Staaten stehen, sondern plant für 2023 eine strategische Expansion in neue europäische Städte.