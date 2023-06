Pacton erhält endgültige Verfügung für Genehmigung des Arrangement-Plans mit Trillium Gold Mines Inc.

Vancouver, British Columbia, 8. Juni 2023 - Trillium Gold Mines Inc. (TSXV: TGM, FWB: 0702) (“Trillium” - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/trillium-gold-m ...) und Pacton Gold Inc. (TSXV: PAC, OTC: PACXF, FWB: 2NKM) („Pacton“ und zusammen mit Trillium die „Parteien“). Im Anschluss an die Pressemitteilungen vom 16. März 2023 und 2. Juni 2023 freuen sich die Parteien, bekannt zu geben, dass der Supreme Court of British Columbia eine endgültige Verfügung erlassen hat, mit der der zuvor Arrangement-Plan (das „Arrangement“) gemäß Abschnitt 288 des Business Corporations Act (British Columbia) genehmigt wurde.

Die Parteien beabsichtigen, zügig auf den Abschluss des Arrangements bis Mitte Juni hinzuarbeiten. Eine detailliertere Beschreibung des Arrangements finden Sie im Management Information Circular (Informationsrundschreiben der Geschäftsleitung) von Pacton vom 2. Mai 2023.

Über Pacton Gold Inc.

Pacton Gold ist ein kanadisches Explorationsunternehmen mit wichtigen strategischen Partnern, das sich auf die Exploration und Entwicklung hochgradiger Mineralressourcen in Ontario (Kanada) konzentriert. Das Unternehmen besitzt auch ein strategisches Portfolio an aussichtsreichen Projekten im australischen Bundesstaat Western Australia.

Besuchen Sie bitte Pactons Website: www.pactongold.com.

Über Trillium Gold Mines Inc.

Trillium Gold Mines Inc. ist ein wachstumsorientiertes Unternehmen, das auf den Erwerb, die Exploration und die Erschließung von Mineralliegenschaften im Bergbaurevier Red Lake im Norden Ontarios konzentriert. Im Rahmen seiner Konsolidierungsstrategie auf regionaler Ebene hat das Unternehmen das größte höffige Liegenschaftspaket im und um das Bergbaurevier Red Lake in der Nähe der wichtigsten Minen und Lagerstätten sowie entlang der Grünsteingürtel Confederation Lake und Birch-Uchi erworben. Das Unternehmen hat kürzlich eine Reihe von Akquisitionen abgeschlossen und erweiterte damit seine zusammenhängende Landposition auf mehr als 100 km an günstigen Strukturen, die im Streichen des Projekts Great Bear von Kinross Gold und des Betriebs Red Lake von Evolution Mining liegen. Darüber hinaus ist das Unternehmen an stark höffigen Liegenschaften in Larder Lake und Shining Tree, Ontario, beteiligt.