(Im letzten Absatz wurde das Wort "Explosion" durch den Begriff "Zerstörung" ersetzt. Zwar halten es internationale Experten für sehr wahrscheinlich, dass der Kachowka-Staudamm durch eine Explosion beschädigt wurde. Bisher ist aber nicht zweifellos geklärt, dass die Zerstörung tatsächlich durch eine beabsichtigte Explosion herbeigeführt wurde.)

KIEW (dpa-AFX) - Die russischen Truppen haben durch die Zerstörung des Kachowka-Staudamms in der Südukraine aus Sicht des Militärs in Kiew und von US-Experten Verluste hinnehmen müssen. Die Besatzer seien nicht vorbereitet gewesen auf die Folgen der Sprengung des Staudamms und hätten deshalb Soldaten, Ausrüstung und Militärtechnik verloren, teilte der Generalstab am Donnerstag in Kiew mit. Es gebe tote, verletzte und vermisste russische Soldaten. Auch Experten des US-Instituts für Kriegsstudien (ISW) stellten fest, dass durch die Fluten aus dem Stausee russische Verteidigungsstellungen in der Frontlinie vernichtet worden seien.