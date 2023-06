Vortex Energy identifiziert mindestens zwei für die Wasserstoffspeicherung geeignete Salzstrukturen

Seismische Untersuchungen und Gravitationsmessungen haben mindestens zwei größere Salzstrukturen lokalisiert, die sich potenziell für die Exploration auf Streusalz und die Entwicklung von Wasserstoffspeicherkavernen auf dem Salzprojekt Robinsons River, Neufundland, eignen

Jede Salzkaverne könnte, wenn sie entwickelt wird, ein Speichervolumen von über 2 Millionen Kubikmetern aufweisen

8. Juni 2023. Vancouver, British Columbia / IRW-Press / Vortex Energy Corp. (CSE: VRTX | OTC: VTECF | FWB: AA3) („Vortex“ oder das „Unternehmen“) hat gemeinsam mit seinen beauftragten Beratungspartnern eine Analyse der zuvor gemeldeten seismischen 2D-Interpretation des Salzprojekts Robinsons River (das „Projekt“) in Neufundland, Kanada, abgeschlossen und dabei mindestens zwei Salzstrukturen lokalisiert, die für die Exploration auf Halit, der mineralischen Form von Natriumchlorid oder Streusalz, und für die Entwicklung von Salzstockkavernen zur Wasserstoffspeicherung aussichtsreich sind.

Wichtige Punkte:

- Seismische Untersuchungen und Gravitationsmessungen haben Salzstrukturen im Untergrund des Konzessionsgebietes lokalisiert.

- Es können Salzkavernen mit einem Speichervolumen von über 2 Mio. m3 pro Kaverne entwickelt werden.

- Innerhalb des Konzessionsgebietes wurden mindestens zwei größere Salzstrukturen identifiziert, die sich potenziell für die Entwicklung von Kavernen eignen (Abbildung 1).

- Die maximale Mächtigkeit der Salzschichten wird in beiden Salzstrukturen mit 1.700-1.800 Metern angegeben.

- RESPEC empfiehlt, Kernbohrungen an den Stellen durchzuführen, an denen das Salz am mächtigsten ist.

- RESPEC arbeitet derzeit an der Erstellung eines geologischen 3D-Modells der Salzstrukturen. Das 3D-Modell wird die Standorte der Kernbohrungen, die potenziellen Dimensionen der Salzkavernen und die Anzahl der Salzkavernen, die im Konzessionsgebiet entwickelt werden können, zeigen.