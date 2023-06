Insight kündigt die Einführung eines generativen KI-Serviceangebots an

RAUNHEIM, 8. Juni 2023 /PRNewswire/ -- Insight Enterprises (NASDAQ:NSIT), ein Fortune-500-Lösungsintegrator, bringt ein neues Serviceangebot auf den Markt, das dabei helfen soll, das enorme Potenzial der generativen KI zu erschließen, um den Wert der Unternehmen seiner Kunden zu steigern. Insight Lens for GenAI baut auf den umfassenden Fähigkeiten von Insight in den Bereichen Unternehmensanwendungen, Datenplattformen, technische Architektur und skalierte Infrastrukturlösungen auf.

Der Ansatz von Insight Lens for GenAI basiert auf vier wichtigen Grundpfeilern, die zusammen die datengesteuerte Transformation der Kunden vorantreiben:

Schaffung einer sicheren, skalierbaren Unternehmensinstanz für generative KI in Kundenumgebungen.

Identifizierung und Priorisierung von wichtigen Anwendungsfällen, Nutzung der Insight-Expertise in den Wertschöpfungsketten der Kunden.

Nutzung der Insight Lens-Plattform, die eine metadatengesteuerte Architektur verwendet, um Daten aus verschiedenen Unternehmensquellen aufzunehmen und sie in einem modernen Data Warehouse zu verarbeiten.

Entwurf, Aufbau und Bereitstellung von Infrastrukturen zur Unterstützung generativer KI-Plattformen.

„Insight ist ein etablierter Marktführer im Bereich Daten und KI. Wir haben intensiv in die Schaffung von Geschäftsvorteilen durch unser Insight Lens Framework investiert, das schnell Terabytes an Unternehmensdaten aus Dutzenden von Quellen in ein zentrales Verzeichnis aufnehmen kann, um Transparenz, Analyse und Unternehmenswert zu verbessern. Zusätzliche generative KI-Funktionen helfen unseren Kunden, ihre datengestützte Transformation erheblich zu beschleunigen", sagt Matt Jackson, Insight Global CTO.

Die schnelle Markteinführung durch Insight dank hauseigenem OpenAI-Kompetenzzentrum und IP-Entwicklungsstrategie sowie Erfahrung bei der Tool-Nutzung zur Optimierung der internen Datenanalyse und Entscheidungsfindung, hat zum Ziel, den Wert der generativen KI für Kunden zu steigern. Um reale Anwendungen der Services zu testen, betreibt Insight intern eine „client-zero"-Testumgebung.

Weitere Informationen über Insight Lens for GenAI finden Sie auf der Daten und KI-Seite auf www.insight.de.

Über Insight

Insight Enterprises, Inc. ist ein Fortune-500-Lösungsintegrator mit 13.000 Teamkollegen weltweit, der Unternehmen dabei hilft, ihre digitale Reise zu beschleunigen, um ihr Geschäft zu modernisieren und den Wert der Technologie zu maximieren. Wir ermöglichen eine sichere End-to-End-Transformation und erfüllen die Anforderungen unserer Kunden durch ein umfassendes Lösungsportfolio, weitreichende Partnerschaften und 33+ Jahre umfassende IT-Expertise. Wir werden als Forbes World's Best Employer eingestuft und sind als Great Place to Work zertifiziert. Wir verstärken unsere Lösungen und Dienstleistungen mit globalem Maßstab, lokaler Expertise und einem erstklassigen E-Commerce-Erlebnis und realisieren die digitalen Ambitionen unserer Kunden bei jeder Gelegenheit. Entdecken Sie mehr unter www.insight.de . NSIT-M

Daniela Burggraf

Insight Technology Solutions GmbH

T.: (+49) 06134-2880

E-Mail: daniela.burggraf@insight.com

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1774779/Insight_Logo.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/insight-kundigt-die-einfuhrung-eines-generativen-ki-serviceangebots-an-301846323.html

Die Insight Enterprises Aktie wird aktuell mit einem Plus von +0,52 % und einem Kurs von 141,8USD gehandelt.