Nur eine nachhaltige Auflösung der vorliegenden Handelsspanne auf Wochenschlusskursbasis mindestens durch einen Kursanstieg über 219,00 US-Dollar dürfte Ziele bei 229,67 und 233,94 Dollar aktivieren. Die Ausdehnung der zweiten Kaufwelle auf mittelfristiger Basis würde sogar Kurspotenzial an rund 260,00 US-Dollar freisetzen können, weshalb gleichermaßen für kurz- wie mittelfristig orientierte Anleger hier eine sehr gute Chance bald vorliegen könnte. Rücksetzer unter das Begrenzungsniveau von 192,41 US-Dollar dürfte dagegen Verkäufer auf den Plan rufen und würde infolgedessen Verluste auf 185,26 bzw. sogar 173,85 US-Dollar auslösen.

Fazit:

Schlusskurse oberhalb von 219,00 US-Dollar würden die Wahrscheinlichkeit auf eine zweite große Kaufwelle in der Boeing-Aktie sichtlich ankurbeln, Kursgewinne an 229,67 und darüber zu 233,94 US-Dollar wären auf Sicht der nächsten Tage denkbar. Übergeordnet könnte Boeing sogar an 260,00 US-Dollar auf mittelfristiger Basis zulegen. Durch ein Investment beispielshalber über das Open End Turbo Long Zertifikat WKX KH6KQ2 auf Boeing ließe sich bei einem Anstieg an 233,94 US-Dollar bereits eine Rendite von 75 Prozent erzielen. Ziel des Scheins läge dann bei 3,57 Euro, eine vollständige Umsetzung dürfte ein mittelfristiges Niveau im Schein von 6,01 Euro ermöglichen. Eine Verlustbegrenzung sollte natürlich nicht fehlen, vorläufig aber auch das Niveau von 211,00 US-Dollar gemessen am Basiswert nicht überschreiten. Hieraus würde sich ein äquivalenter Stopp-Kurs im Schein von 1,43 Euro ergeben.