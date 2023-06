Huawei enthüllt vier wichtige Strategien, um die Finanzbranche zur Bewältigung von Veränderungen zu befähigen

SCHANGHAI, 8. Juni 2023 /PRNewswire/ -- Der mit Spannung erwartete Huawei Intelligent Finance Summit 2023 begann in Schanghai und brachte über 2.000 Branchenführer, Experten und Innovatoren aus mehr als 300 Finanzinstituten weltweit zusammen. Unter dem Motto „Navigate Change, Shaping Smarter Finance Together" diskutierten die Teilnehmer, wie man die digitale Transformation durch innovative Technologien beschleunigen kann, um die digitale Produktivität zu steigern.

Jason Cao, CEO von Huawei Global Digital Finance, stellte fest: „Die Welt nähert sich in rasantem Tempo einem Meilenstein von 100 Milliarden Verbindungen, mit einer Explosion von Daten auf der ZB-Ebene. Die Ära von ZFLOPS hat offiziell begonnen, in der die Leistung der KI den Wendepunkt überschritten hat und nun den Wandel in verschiedenen Branchen und Dienstleistungen vorantreibt. Um im intelligenten Zeitalter erfolgreich zu sein, müssen wir unseren Ansatz für Verbindungen, Daten, Anwendungen und Infrastruktur neu bewerten und digitale Technologien vollständig nutzen, um eine zukunftsorientierte Kernwettbewerbsfähigkeit aufzubauen."

Huawei hat sich dazu verpflichtet, strategische Investitionen in grundlegende Technologien zu tätigen, um sein Engagement in der Finanzbranche zu vertiefen. In Übereinstimmung mit diesem Engagement hat Huawei vier strategische Richtungen für die Finanzbranche bekannt gegeben: Aufbau einer robusten Infrastruktur, Beschleunigung der Anwendungsmodernisierung, Verbesserung datenorientierter Entscheidungen und Ermöglichung von Szenario-Innovationen.

Fokussierung auf IKT-Produkte und -Portfolios zur Stärkung der Widerstandsfähigkeit der digitalen Infrastruktur Kunden dabei unterstützen, die Modernisierung von Anwendungen zu beschleunigen und Service-Flexibilität zu ermöglichen Eintauchen in die Datenintelligenz, um die Datennutzung und datengesteuerte Entscheidungen der Kunden zu verbessern Zusammenarbeit von Cloud-, Pipe-, Edge-und Gerätetechnologien, um die Szenario-Innovation von Kunden zu ermöglichen

Mit Blick in die Zukunft wird Huawei weiterhin Geschäftsszenarien erforschen und systematische Lösungen entwickeln, die sich an den strategischen Richtungen orientieren. Unser Ziel ist es, unseren Kunden dabei zu helfen, eine vollständige Konnektivität mit Agilität, Erfahrung und Zusammenarbeit aufzubauen und umfassende Informationen zu erhalten, die in Echtzeit, konvergiert und gemeinsam genutzt werden, um allgegenwärtige Finanzdienstleistungen für alle Szenarien zu ermöglichen.