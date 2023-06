SAJ stellt auf der Intersolar Europe 2023 intelligente Energielösungen für ein intelligenteres und profitableres Energiemanagement vor

GUANGZHOU, China, 8. Juni 2023 /PRNewswire/-- Der Anbieter von intelligenten Energiespeicherlösungen SAJ wird vom 14. bis 16. Juni in München an der Intersolar Europe 2023 teilnehmen, einer der größten jährlich stattfindenden Messen für die Solarbranche. Am Stand B2, 330 wird das Unternehmen eine Reihe von Produkten und Lösungen vorstellen, die Hardwareprodukte mit IoT kombinieren und verschiedene Anwendungsszenarien abdecken, um Kunden zu einem intelligenteren und profitableren Energiemanagement zu verhelfen.

Während der Messe wird SAJ seine neuesten Angebote vorstellen, darunter den HS2, eine integrierte Photovoltaik-Speicher-Hybridlösung für Wohnhäuser, die einfach installiert und auf bis zu 25,0 kWh erweitert werden kann, und den CM1, eine hochintegrierte gewerbliche und industrielle Energiespeicherlösung mit einem 100-kW-PCS, einem 215-kWh-Batterie-Cluster, Brandschutz, Klimaanlage und intelligenter Managementeinheit, die 70 % der Installations- und Inbetriebnahmezeit einsparen und die LCOE (Levelized Cost of Energy)für die Kunden reduzieren kann.