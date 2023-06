05.06.2023 - Aufgrund der angespannten Lage im US-Bankensektor, der Ungewissheit in Bezug auf die US-Schuldenobergrenze und der Anzeichen für eine Verlangsamung der Konjunktur bei gleichzeitiger Verschärfung der Kreditkonditionen waren die Märkte im vergangenen Monat Mai nicht in der Lage, eine klare Richtung vorzugeben. Allerdings gab es einen wichtigen Faktor, der die Märkte stützte: die Unternehmensgewinne des ersten Quartals, die in den USA besser ausfielen als erwartet. Die Pause der Fed in ihrem drastischen Zinserhöhungszyklus wirkte ebenfalls unterstützend.

Jetzt preisen die Märkte offenbar ein rosiges Szenario ein, in dem die Konjunkturabschwächung die US-Notenbank Fed zu einer Zinssenkung im Jahr 2023 zwingen könnte, aber wir gehen davon aus, dass die Fed 2023 noch abwarten und die Zinsen erst 2024 senken dürfte.