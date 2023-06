Die LTS expandiert in den Bereich der Biologika durch die Übernahme der Sorrel Wearable Technologie (FOTO)

Andernach (ots) - Die LTS LOHMANN Therapie-Systeme AG ("LTS"), ein führendes

pharmazeutisches Technologieunternehmen, das innovative Darreichungssyteme wie

Transdermale Pflaster ("TTS"), Orale Wirkstoff-Filme ("OTF") und Micro Array

Patches ("MAP") entwickelt und herstellt, hat die Übernahme des

Geschäftsbereichs Sorrel Wearable Injection Devices ("Sorrel") mit Sitz in

Netanya, Israel, von Eitan Medical Ltd ("Eitan Medical") erfolgreich

abgeschlossen. Die Bedingungen der Transaktion, die bereits am 20. April

angekündigt wurde, wurden nicht bekannt gegeben.



Die Akquisition ist ein entscheidender Schritt in der Strategie der LTS, ihr

Portfolio an Technologieplattformen für die Verabreichung von Arzneimittel zu

erweitern. Das Wearable Portfolio von Sorrel wird es LTS ermöglichen, das

derzeitige Angebot über die passiven Technologien (TTS, OTF und MAP) zu

erweitern und somit Bio-/Pharma-Partnern neue Möglichkeiten für die

Verabreichung von Biologika zu eröffnen.