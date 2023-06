IFCO arbeitet mit zwei führenden britischen Wohltätigkeitsorganisationen zusammen, um Lebensmittelverschwendung und Hunger zu bekämpfen

MÜNCHEN, 8. Juni 2023 /PRNewswire/ -- IFCO, der weltweit führende Anbieter von Mehrwegverpackungen (Reusable Packaging Containers, RPCs), weitet seine Unterstützung für FareShare und The Felix Project aus, zwei der führenden Wohltätigkeitsorganisationen für die Umverteilung von Lebensmitteln in Großbritannien. Übergeordnetes Ziel der dreifachen Partnerschaft ist es, Produzenten, Lieferanten und Einzelhändlern die Abgabe ihrer überschüssigen Lebensmittel an die Wohltätigkeitsorganisationen zu erleichtern, zu beschleunigen und kostenneutral zu gestalten. Gleichzeitig soll sichergestellt werden, dass FareShare und The Felix Project gesunde, frische Lebensmittel sicherer und effizienter an bedürftige Menschen liefern können. Beide Organisationen arbeiten eng mit der Lebensmittelindustrie zusammen, um gute überschüssige Lebensmittel zu beschaffen, die andernfalls im Abfall, auf Deponien oder in Biogasanlagen landen würden.

Diese Kooperationsvereinbarung unterstreicht das Engagement von IFCO, die Lebensmittelverschwendung in der Lieferkette für Frischwaren zu reduzieren. Im Oktober 2022 wählte der Europäische Verband der Lebensmittelbanken (FEBA) IFCO als offiziellen Partner für wiederverwendbare Verpackungsbehälter aus. Seitdem haben Lebensmittelbanken in ganz Europa (darunter Fareshare und das Felix-Projekt) bereits nachhaltige RPCs gespendet bekommen, um ihre Lebensmittelverteilung an Wohltätigkeitsorganisationen zu unterstützen.

Obwohl Lebensmittelspenden keine langfristige Lösung für die Ernährungsarmut darstellen, ist sich IFCO bewusst, dass die professionelle Umverteilung von qualitativ hochwertigen Lebensmittelüberschüssen eine wichtige Rolle spielt. Aus diesem Grund hat IFCO es Lieferanten und Einzelhändlern jetzt noch einfacher gemacht, Frischwaren in IFCO RPCs an die Netzwerke von FareShare und The Felix Project zu spenden. Produzenten und Einzelhändler waren schon immer in der Lage, Lebensmittelspenden in IFCO RPCs zu transportieren. Diese Partnerschaft sorgt allerdings einen schnelleren Fluss von Frischwaren von noch mehr Lieferanten zu den Lebensmittelbanken sowie für eine vereinfachte Rückgabe der RPCs in das IFCO-Pooling-System. Ein Aspekt der Partnerschaft zapft die digitalen Lösungen von IFCO an, da sowohl FareShare als auch The Felix Project nun die MyIFCO-App nutzen, um die Abholung von IFCO-RPCs anzumelden und zu planen, was einen wesentlich reibungsloseren Rückgabeprozess gewährleistet.