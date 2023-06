Osmium – eine echte Alternative zu Gold

Gold erlebt im Jahr 2023 ein wirklich glänzendes Comeback. Was nach einer aktuellen Analyse der Branchenorganisation World Gold Council vor allem an den weltweiten Notenbanken liegt. Sie legen ein nach den Worten des World Gold Council „historisch hohes Maß an Goldkäufen“ an den Tag. Jede vierte Zentralbank weltweit will nach den Informationen der Branchenbeobachter ihre Goldreserven binnen der kommenden zwölf Monate weiter aufstocken, ergab eine Untersuchung, die Ende Mai 2023 veröffentlicht wurde. Gerade mit Blick auf den US-Dollar sind die Notenbanker laut der Studie skeptisch, Gold läuft dem US-Greenback dagegen zunehmend den Rang ab.

Edelmetalle als sichere Häfen in schweren Zeiten

Dieser Tage bewahrheitet sich wieder einmal eine alte Gewissheit bei der Geldanlage: Wenn die sprichwörtlichen Kanonen donnern, suchen Anlegerinnen und Anleger verständlich nach sicheren Häfen. Bleibende Werte – Immobilien, aber gerade auch Edelmetalle – geraten da verstärkt ins Visier der Käuferinnen und Käufer.

Doch so schön und rentabel derzeit ein Investment auch scheinen mag, Gold ist nicht alles. Es gibt zahlreiche Alternativen zur Anlage in Münzen oder Barren. Etwa Osmium. Das bläulich schimmernde Edelmetall wird als Nebenprodukt der Platinförderung gewonnen. Es handelt sich dabei um das härteste aller Platinmetalle und das chemische Element mit der höchsten Dichte überhaupt. Die derzeitige Fördermenge liegt bei nur rund einer Tonne jährlich – bei den kristallisierten Mengen sind es sogar nur wenige Hundert Kilogramm im Jahr. Unter der Erde befinden sich rund um den Globus geschätzte 17 Kubikmeter Osmium – mit einem Gesamtwert von zusammen rund 35 Milliarden Euro.

„Fork“ sorgt für Preissenkung um weit mehr als 30 Prozent

Osmium-Fork führt zu Preisreduktion und kostenfreien Kompensationslieferungen. Quelle: Osmium-Institut

Im Gegensatz zum leicht verformbaren Gold ist Osmium in kristalliner Form vollkommen formstabil. Das seltene Platinmetall lässt sich weder mechanisch noch chemisch verändern. Trotz dieser Beständigkeit entwickelt sich der Handel mit Osmium weiter und setzt dabei auf ein Instrument namens „Fork“, das bisher nur bei Kryptowährungen wie Bitcoin bekannt war. Bei einer „Fork“ werden die Protokolle der zugrundeliegenden Kryptokette neu zusammengesetzt – und damit neue Werte geschaffen. Im Fall von Osmium findet nun zum ersten Mal eine „Fork“ statt, organisiert von den Hütern des Platinmetalls, den weltweiten Osmium-Instituten. Die Fork hat in diesem Fall eine spürbare Preissenkung zur Folge: in Höhe von 34,814 Prozent. Der neue Grammpreis liegt jetzt bei 1.184,23 Euro. Wer bereits in der Osmium-Weltdatenbank als Eigentümerin oder Eigentümer von kristallinem Osmium gelistet ist, erhält eine kostenfreie Kompensationslieferung, damit der aktuelle Bestand des wertvollen Metalls nicht verwässert wird.

Möglich machen die massive Preissenkung die verbesserten Produktionspreise der kristallisierenden Scheideanstalt in der Schweiz. Deren Produktionsfortschritte werden an den Markt weitergereicht – und damit bieten sich gerade neuen Anlegerinnen und Anlegern attraktive Einstandskonditionen. Bekanntlich liegt im Einkauf der Gewinn.

Anleger steigen ob der Preissenkung nun zu deutlich attraktiveren Konditionen in den Markt für Osmium ein. Diese Chance dürfte vermutlich nicht so schnell wiederkommen. Experten der Osmium-Institute rechnen auf absehbare Zeit nicht mit einem weiteren Fork dieser Größenordnung. Mit dem jetzt erreichten Durchmesser scheinen die physikalischen Grenzen der Herstellung ausgereizt zu sein.