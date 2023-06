Deutschland wieder in UN-Wirtschafts- und Sozialrat gewählt

NEW YORK (dpa-AFX) - Die UN-Vollversammlung hat Deutschland wieder in den Wirtschafts- und Sozialrat der Vereinten Nationen gewählt. 170 Mitgliedstaaten stimmten am Donnerstag in New York für Deutschlands Wiedereinzug in das Ecosoc genannte Gremium. Auch Kenia, Mauretanien, Nigeria, der Senegal, Sambia, Japan, Nepal, Pakistan, Polen, Haiti, Paraguay, Surinam, Uruguay, Frankreich, Liechtenstein, Spanien und Großbritannien wurden jeweils für eine dreijährige Periode in den Rat gewählt.

