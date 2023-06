Nouripour nennt EU-Asyleinigung einen notwendigen Schritt

BERLIN/LUXEMBURG (dpa-AFX) - Der Grünen-Vorsitzende Omid Nouripour hat die EU-Entscheidung zu verschärften Asylverfahren als schwierig, aber notwendig bezeichnet. Die Situation an den europäischen Grenzen sei für Schutzsuchende unerträglich, schrieb Nouripour am Donnerstagabend bei Twitter. "Wir Grünen haben gemeinsam dafür gekämpft, dass wir zu einer europäischen Lösung kommen, die Humanität und Ordnung zusammenbringt. Die heutige Entscheidung war schwierig. In der Gesamtschau kommen wir zu unterschiedlichen Bewertungen."

Bei einem Innenministertreffen der Gemeinschaft in Luxemburg hatte zuvor eine ausreichend große Mehrheit an Mitgliedstaaten für umfassende Reformpläne gestimmt. Sie sehen insbesondere einen deutlich härteren Umgang mit Migranten ohne Bleibeperspektive vor.