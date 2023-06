Faeser hofft weiter auf Ausnahmen für Kinder bei EU-Grenzverfahren

LUXEMBURG (dpa-AFX) - Bundesinnenministerin Nancy Faeser hofft bei den weiteren Verhandlungen über die EU-Asylreform auf das Europaparlament. Deutschland habe eine Protokollnotiz abgegeben, wonach Familien mit Kindern, und zwar gerade mit kleinen Kindern, von den Asyl-Vorprüfungen an den EU-Außengrenzen ausgenommen werden sollten, sagte die SPD-Politikerin am Donnerstagabend in Luxemburg. "Ich setze sehr aufs Europäische Parlament im Trilog, dass es auch durchgesetzt wird."

Beim sogenannten Trilog verhandeln Vertreter von EU-Staaten, Europaparlament und EU-Kommission miteinander über Gesetzgebung. Die EU-Staaten haben ihre Position für diese Gespräche nun festgelegt. Demnach sollen die Asylverfahren in der EU angesichts der Probleme mit illegaler Migration deutlich verschärft werden.