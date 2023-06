OLNEY, Illinois, 9. Juni 2023 /PRNewswire/ -- Der Vorsitzende der führenden Klapprad-Marke DAHON, Dr. David Hon, ein Pionier der Klapprad-Industrie, hat in diesem Jahr eine patentierte Technologie namens "Deltec" für alle neuen DAHON-Fahrräder entwickelt. Diese patentierte Technologie hat sich in umfangreichen Tests im Innen- und Außenbereich sowie in der Analyse von Fahrdaten bewährt. Die Deltec-Technologie verleiht den DAHON-Fahrrädern eine unübertroffene Stärke und Geschwindigkeit, die die Leistung herkömmlicher Mountainbikes und Rennräder auf dem Markt übertrifft.

Im Laufe des Jahres plant Dr. Hon außerdem die Veröffentlichung von vier wissenschaftlichen Arbeiten, die die Funktionalität und Sicherheitslösungen für verschiedene Fahrradtypen beleuchten. Diese Veröffentlichungen sollen zu wertvollen Branchenreferenzen werden und zur Weiterentwicklung der Fahrradtechnologie beitragen.

Die bahnbrechenden Forschungsarbeiten von Dr. Hon, die vor mehreren Jahrzehnten durchgeführt wurden, spielten eine bedeutende Rolle beim jüngsten großen Durchbruch des US-Energieministeriums bei der Kernfusion. Zum ersten Mal erzielten Wissenschaftler einen Nettoenergiegewinn bei Kernfusionsreaktionen, wobei eine der Kerntechnologien hinter diesem Meilenstein auf Dr. Hons frühere Arbeiten zurückgeht.

Seit vielen Jahren widmet sich Dr. Hon der Suche nach dem perfekten Gleichgewicht zwischen Veränderung und Beständigkeit, von bahnbrechenden Fortschritten in der Kernfusion bis hin zur Verwandlung von Klappfahrrädern in wirklich benutzerfreundliche, bequeme Verkehrsmittel.

Engagement für umweltfreundliches Reisen und Lebenswandel

1972 kam Dr. Hon zum US-Unternehmen Hughes Aircraft, ein weltweit führendes Unternehmen der Luft- und Raumfahrttechnik, wo er eine entscheidende Rolle bei der frühen Forschung und Entwicklung taktischer Laser spielte. Während des Wettlaufs um die Weltraumfahrt in den 1970er Jahren erwarb er sich Anerkennung als hochangesehene Führungspersönlichkeit auf dem Gebiet der Lasertechnologie. Das Laser-Handbuch, an dem Dr. Hon als Mitautor beteiligt war, hatte einen bedeutenden Einfluss auf die Branche und wurde zu einem wichtigen Nachschlagewerk für die wissenschaftliche Gemeinschaft. Seine herausragenden Leistungen in der Forschung brachten ihm zahlreiche Einladungen zu Vorträgen an der Chinesischen Akademie der Wissenschaften ein.