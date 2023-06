Warnstreiks beim Warenhauskonzern Galeria Karstadt Kaufhof in NRW

Galeria Karstadt Kaufhof hat harte Zeiten samt Insolvenzverfahren hinter sich. Mit weniger Filialen als bisher will das Unternehmen zurückfinden in die Erfolgsspur. Der Ende Mai rechtskräftig gewordene Sanierungsplan sieht die Schließung von rund einem Drittel der zuletzt noch 129 Filialen vor./wdw/DP/zb

ESSEN (dpa-AFX) - Bei der Kaufhauskette Galeria Karstadt Kaufhof setzt die Gewerkschaft Verdi weiter auf Warnstreiks, um den Druck auf die Arbeitgeber in den Tarifverhandlungen hoch zu halten. Bestreikt werden sollen am Freitag die Standorte in Duisburg, Wuppertal, Dortmund, Münster, Köln, Siegburg, Aachen, Bochum, Oberhausen, Mülheim und Essen, wie Verdi mitteilte. Wie viele Beschäftigte die Arbeit niederlegen und ob es zu Einschränkungen für die Kunden kommt, ist unklar.

