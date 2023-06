OLDENBURG (dpa-AFX) - "Nordwest-Zeitung" zu EDF-Verstaatlichung/Kernkraft:

"Deutschland ist umzingelt von Ländern, die rationale Energiepolitik betreiben und auf Kernkraft setzen. Im Westen von Frankreich. Im Osten wird Polen in seine ersten Kernkraftwerke investieren. Deutschland wettet unterdessen auf "erneuerbaren" Strom. Zwar trumpft man mit stolzen Nennleistungen von Windrädern und chinesischen Solarzellen auf - allein der "Ökostrom" ist eine flatterhafte Angelegenheit. Hört man sich um, freut sich deshalb so mancher Protagonist der "Energiewende" heimlich über die polnischen und französische Pläne: Die beugen hausgemachtem Mangel in Deutschland vor. Wie schön!"/al/DP/jha