LEIPZIG (dpa-AFX) - Die "Leipziger Volkszeitung" zu den weltweiten Waldbränden:

"Die weltweite Waldbrandsaison kennt kaum noch Pausen. Allein in diesem Jahr brachen - auch im globalen Maßstab betrachtet - verheerende Feuer in Wäldern Kanadas, Chiles, Colorados oder Südfrankreichs aus. Nicht zu vergessen die 665 Hektar, die derzeit in Jüterbog, südlich von Berlin, in Flammen stehen. Selbst wenn die vielen Krisen, die uns derzeit bewegen - vom Ukraine-Krieg bis zum Ampelstreit in Berlin -, einmal gelöst sind: dem Klimawandel werden wir darüber hinaus etwas entgegensetzen müssen. Nämlich kontinuierliche Friedensangebote an die Natur."