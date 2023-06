Nachdem Anfang April um 26,12 $US-Dollar beim Silber-Future ein Doppeltop etabliert worden ist, war die Sachlage schnell klar. Abwärtspotenzial zurück in den Bereich des EMA 200 wurde favorisiert und der Future hat das Ziel auch regelkonform abgearbeitet. Sofort nach diesem Test ging es auch schon wieder aufwärts, zunächst in den Bereich um 24,00 US-Dollar. Hierbei hat sich erst in den letzten Stunden eine inverse SKS-Formation herauskristallisiert, die durch den gestrigen Tagesschlusskurs über der Nackenlinie bereits aktiviert worden ist. Dies könnte für die nächsten Tage nun eine Aufwärtsphase bedeuten.

Exakt am 38,2 % Fibo gedreht