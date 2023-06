S&P 500 im Bullen-Revier: Fed-Hoffnung treibt die Tech-Rallye an!

Am Donnerstag trieb vor allem die Hoffnung auf eine Zinspause der Fed die US-Kurse weiter nach oben. Hinzu kamen Daten vom Arbeitsmarkt, die der Fed möglicherweise mehr Spielraum verschaffen. Eine unerwartet hohe Zahl an Erstanträgen auf Arbeitslosenhilfe gilt als Signal, dass der Lohn- und Inflationsdruck nachlassen könnte.

Der S&P 500 ist zurück im Bullenmarkt. Vor allem die großen Technologiewerte wie Apple, Nvidia, Amazon und Microsoft haben in den vergangenen Monaten maßgeblich zu dieser Rallye beigetragen. Der technologielastige Nasdaq 100 Index hat in diesem Jahr sogar mehr als 32 Prozent zugelegt und ist bereits seit Ende März im Bullen-Territorium.

Äußerung von Notenbank-Vertretern aus den vergangenen Tagen nähren die Hoffnung der Wall Street, dass die Fed bei ihrer Sitzung am kommenden Mittwoch auf eine weitere Zinserhöhung verzichten könnte.

GM will Teslas Supercharger nutzen

Absolute Gewinner waren am Donnerstag der E-Autobauer Tesla und sein Konkurrent General Motors (GM). GM-Aktien legten um vier Prozent zu, Tesla sogar fast fünf Prozent. Elon Musks Unternehmen setzt sich mit seinem Netzwerk an Hochleistungs-Ladesäulen immer mehr durch. Auch GM-Kunden sollen ab dem kommenden Jahr an den rund 12.000 Superchargern von Tesla ihre Autos laden dürfen, wie Amerikas größter Autobauer am Donnerstag mitteilte.

Insgesamt haben Tesla-Aktien in diesem Jahr schon mehr als 80 Prozent zugelegt.

Analysten-Daumen hoch für Amazon und T-Mobile US

Auch die Telekom-Tochter T-Mobile US gehörte zu den Gewinnern im Nasdaq 100. Die Analysten von Wolfe Research stufen die Aktie auf "Outperform" hoch. Nach dem jüngsten Abverkauf - Grund dafür waren Gerüchte, dass Amazon ins Mobilfunkgeschäft einsteigen könnte - habe die Aktie jetzt wieder erhebliches Aufholpotenzial. Kursziel: 160 US-Dollar.

Die Schweizer UBS hat unterdessen ihr Kursziel für Online-Riese Amazon von 130 auf 150 US-Dollar hochgeschraubt. UBS-Analyst Lloyd Walmsley begründet das vor allem mit dem starken Potenzial von Künstlicher Intelligenz für die Geschäfte der Cloud-Sparte Amazon Web Services (AWS).

Autor: Julian Schick, wallstreet:online Zentralredaktion