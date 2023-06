Tesla im Rallyemodus: Ist das KI-Potenzial der Aktie bereits eingepreist?

"Wenn man sich die Preise anderer Autohersteller ansieht und sie mit dem Bewertungsaufschlag von Tesla vergleicht, zeigt dieses Delta, dass die KI-Möglichkeiten bereits eingepreist sind", so Catherine Faddis, Senior Portfolio Manager bei Fernwood Investment Management, in einem Bloomberg-Interview. Und weiter: "Und es ist ja nicht so, dass General Motors oder Ford keine Elektroautos herstellen, das macht den Bewertungsunterschied noch deutlicher."

Tesla-CEO Elon Musk selbst hat bereits vor dem KI-Hype im vergangenen Jahr angedeutet, dass der Wert des Unternehmens fast vollständig davon abhänge, den Code für das selbstfahrende Auto zu knacken. "Das ist wirklich der Unterschied zwischen dem Wert von Tesla, der sehr hoch ist, und dem Wert von Null", sagte Musk in einem Interview im Juni 2022.

Tesla-Jünger, darunter Wood, sind der Meinung, dass Tesla eines der besten Unternehmen im Bereich der KI sein könnte. „Autonome Taxiplattformen werden bis 2030 weltweit einen Umsatz von acht bis zehn Billionen US-Dollar erwirtschaften, während er heute noch bei fast Null liegt", so Wood gegenüber Bloomberg. Ihre 2.000 US-Dollar Aktienkurs-Prognose baut darauf, dass Tesla in diesem Zukunftsmarkt eine große Rolle spielt. Ohne diesen KI-Schub rechnet Wood damit, dass die Aktie zum selben Zeitpunkt nur noch etwa 400 US-Dollar wert sein werde.

Und auch Brian Mulberry, Kundenportfoliomanager bei Zacks Investment Management, ist der Ansicht, dass die Anleger die KI-Möglichkeiten von Tesla noch nicht vollständig eingepreist hätten. Seiner Meinung nach spiegele die derzeitige Bewertung des Unternehmens nur den Erfolg in den Märkten für Elektrofahrzeuge für Verbraucher wider. Andere Möglichkeiten, einschließlich KI, würden noch ignoriert. "Insgesamt sind wir der Meinung, dass Tesla in Anbetracht des derzeitigen Aufschwungs bei KI-bezogenen Namen an der Begeisterung teilhaben sollte", so Mulberry.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Zentralredaktion