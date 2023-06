BARCLAYS stuft H&M auf 'Overweight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für H&M nach einer Analystenverstaltung des Modekonzerns auf "Overweight" mit einem Kursziel von 180 schwedischen Kronen belassen. Das Unternehmen werden im schwierigen Umfeld zwar keine großen Sprünge machen, bewege sich aber in die richtige Richtung, schrieb Analyst Nicolas Champ in einer am Freitag vorliegenden Studie./mis/jha/Veröffentlichung der Original-Studie: 08.06.2023 / 19:37 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.06.2023 / 04:10 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die H & M Hennes & Mauritz (B) Aktie wird aktuell mit einem Plus von +0,13 % und einem Kurs von 12,31EUR gehandelt.