dynaCERT bei 1. Hydrogen Day (IIF) am 15. Juni 2023 vertreten

Toronto (Ontario), 9. Juni 2023 / IRW-Press / - dynaCERT Inc. (TSX: DYA) (OTCQX: DYFSF) (FWB: DMJ) („dynaCERT“ oder das „Unternehmen“) freut sich bekannt zu geben, dass dynaCERT beim 1. Hydrogen Day („IIF“) am 15. Juni 2023 präsentieren wird.

Zum ersten Mal organisiert das Team des International Investment Forum (IIF) einen Hydrogen Day. Das Ziel besteht darin, Branchenvertreter, Investoren, Medienvertreter und alle Interessierten zusammenzubringen. dynaCERT nimmt an der virtuellen Veranstaltung teil.

dynaCERT wird von President und CEO Jim Payne am 15. Juni 2023 um 10 Uhr ET bzw. 16 Uhr MEZ mit besonderer Schwerpunktlegung auf die HydraGENTM-Technologie und Emissionszertifikate präsentiert werden. Jim Payne sagte: „dynaCERT bietet die Möglichkeit, in ein an der Toronto Stock Exchange notiertes Unternehmen zu investieren, dessen Hauptaugenmerk seit 20 Jahren auf grünen Wasserstoff gerichtet ist. Abgesehen von unseren zurzeit vermarkteten eigenen Elektrolyseuren, die den Kraftstoffverbrauch und die Emissionen von Dieselfahrzeugen aller Größenordnungen reduzieren sollen, arbeiten wir auch mit Cipher Neutron zusammen, das ebenfalls bei dieser Konferenz präsentieren wird. dynaCERT bietet kontinuierlich kommerziell existierende Technologien an, um Kohlenstoffemissionen in allen Teilen der Welt zu reduzieren.“

Laut dem Beratungsunternehmen PwC Deutschland könnte der jährliche Bedarf an Wasserstoff von zurzeit 76 Megatonnen bis zum Jahr 2050 auf bis zu 600 Megatonnen steigen. Dies erfordert eine entsprechende Infrastruktur, politischen Willen und Innovationen seitens Unternehmen der Branche. Beim ersten Hydrogen Day werden sich sechs Wachstumsunternehmen dieses Sektors vorstellen und Einblicke in aktuelle Trends und Entwicklungen geben. Nach den kurzen Präsentationen können die Teilnehmer Fragen stellen.

„Wir freuen uns, dass wir für den ersten Hydrogen Day zahlreiche internationale Branchenvertreter gewinnen konnten. Wasserstoff ist der Schlüssel für die nachhaltige Transformation der Industrie. Eine internationale Schwerpunktlegung auf das Thema schafft neue Perspektiven und bietet die Möglichkeit, voneinander zu lernen“, erklärte Mario Hose, Managing Director der Apaton Finance GmbH und Mitorganisator des ersten Hydrogen Day sowie Sponsor von dynaCERT.