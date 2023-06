HAUCK AUFHÄUSER INVESTMENT BANKING stuft Dürr auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Hauck Aufhäuser Investment Banking hat das Kursziel für Dürr von 50 auf 43 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Gegenwind für die Tochter Homag, einem Hersteller von Holzbearbeitungsmaschinen, des Anlagenbauers nehme zu, schrieb Analyst Christian Glowa in einer am Freitag vorliegenden Studie. So berichteten Händler über deutlich weniger Kundschaft in Möbelhäusern. Zudem sei der Auftragseingang bei Herstellern von Holz-Fertigteilhäusern stark gesunken. Trotz der Kurszielsenkung sieht der Analyst immer noch reichlich Kurspotenzial./mis/jha/Veröffentlichung der Original-Studie: 09.06.2023 / 07:33 / MESZErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.06.2023 / 07:59 / MESZHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Duerr Aktie wird aktuell mit einem Plus von +0,27 % und einem Kurs von 29,26EUR gehandelt.



Analysierendes Institut: HAUCK AUFHÄUSER INVESTMENT BANKING

Analyst: Christian Glowa

Analysiertes Unternehmen: Dürr

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 43

Kursziel alt: 50

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m