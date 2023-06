KATHREIN eMobility Premiere auf der Power2Drive Europe 2023 (FOTO)

Stephanskirchen (ots) - Neue Business Unit präsentiert aktuelle Ladelösungen in

Effizienz, Verlässlichkeit und modernes Design für umweltfreundlichesLademanagement am KATHREIN Booth, Outdoor Area FM 701/9.Die KATHREIN Firmengruppe steht für Technologieexpertise,Entwicklungskompetenzen und Fertigungsfähigkeiten mit Innovationscharakter "Madein Germany". Seit 1919 mit großer Expertise in der Elektrotechnik, entwickeltdas bayerische Familienunternehmen hochwertige Produkte mit Langlebigkeit fürein bundesweites Vertriebssystem. Die KATHREIN eMobility bietet nachhaltigeLadelösungen und umfangreiche Services an- KATHREIN eMobility: Premiere der neuen Business Unit- 14.-16. Juni 2023 Power2Drive, München. Outdoor Area FM 701/9- Innovative Technologien für Elektromobilität "Made in Germany"Pressekontakt:Stephanie JanszenPR-Management+49 163 4088920mailto:presse@kathrein-solutions.comWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/170467/5529162OTS: KATHREIN eMobility a unit of KATHREIN Solutions GmbH