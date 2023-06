Hier kommt Alyx Coface stellt All-in-one-Plattform für Kreditmanagement vor

Mainz (ots) - Der internationale Kreditversicherer Coface hat die Einführung

einer neuen digitalen Plattform für das Kredit- und Risikomanagement im

Mittelstand angekündigt. Die All-in-one-Lösung namens Alyx ermöglicht es Kunden

von Coface, ihr Kreditrisikomanagement zu automatisieren und zu zentralisieren -

vom potenziellen Neukunden bis zur Liquiditätsplanung.



Alyx wurde in Kooperation mit CreditDevice (https://creditdevice.com/en/)

entwickelt, einem niederländischen Softwareunternehmen, das sich auf das

Management von Geschäftskrediten spezialisiert hat. CreditDevice verfügt über

mehr als 20 Jahre Erfahrung, einige Versicherungsnehmer von Coface nutzen

bereits von CreditDevice entwickelte Lösungen. Zunächst wird Alyx in erster

Linie für mittelständische Coface-Kunden in Deutschland, Frankreich, Dänemark

und Norwegen angeboten.