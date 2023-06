Akkreditierung Unterstützung für den globalen Handel der Zukunft

München (ots) - Als Folge der multiplen Krisen der vergangenen Jahre müssen

globale Lieferketten neu ausgerichtet werden. Im Mittelpunkt stehen

Diversifikation, Resilienz und Nachhaltigkeit. Akkreditierte Prüf- und

Zertifizierungsunternehmen sorgen für glaubwürdige Nachweise und die notwendige

Transparenz. Darauf weist TÜV SÜD anlässlich des World Accreditation Day am 9.

Juni 2023 hin. Mit mehr als 26.000 Mitarbeitenden in rund 50 Ländern ist TÜV SÜD

einer der führenden Anbieter für Testing, Inspection and Certification (TIC)

weltweit.



"Accreditation: Supporting the Future of Global Trade" lautet das Motto, unter

welches das International Accreditation Forum (IAF) und die International

Laboratory Cooperation (ILAC) den World Accreditation Day (WAD) 2023 gestellt

haben. "Die Corona-Pandemie, der Krieg in der Ukraine und die Klimakrise haben

deutlich gemacht, dass wir Art und Ausrichtung unseres Wirtschaftens

grundsätzlich überdenken müssen", sagt Dr. Johannes Bussmann,

Vorstandsvorsitzender der TÜV SÜD AG. "Die Neuausrichtung und Kontrolle von

globalen Lieferketten ist von zentraler Bedeutung für die zukunftsfähige

Gestaltung des weltweiten Handels auf einer nachhaltigeren Grundlage." Eine

wichtige Orientierungshilfe sind dabei die Nachhaltigkeitsziele (Sustainable

Development Goals, SDG) der Vereinten Nationen[1], unter anderem SDG 1: Keine

Armut, SDG 3: Gesundheit und Wohlergehen, SDG 5: Geschlechtergleichheit, SDG 8:

Menschenwürdige Arbeit und Wirtschaftswachstum oder SDG 10: Weniger

Ungleichheiten.