Analystin: Darum sollte Apple Disney übernehmen

Die Disney-Aktie sprang um vier Prozent in die Höhe, sobald Iger auf der Worldwide Developer Conference (WWDC) am Montag zu sprechen begann. Der Disney-CEO kündigte eine neue Partnerschaft zwischen den beiden Unternehmen an, die sich auf das Headset konzentrieren soll. Die Nutzer würden demnach in der Lage sein, Filme und Fernsehsendungen von Disney+ zu sehen, zusätzlich zu einem immersiveren Sporterlebnis.

Disneys Kurssprung heizt die seit Langem bestehenden Gerüchte über eine mögliche Fusion der beiden Unternehmen erneut an. Laut Martin würden exklusive Inhalte der Schlüssel zum Verkauf des neuen Headsets sein: "Niemand hätte einen iPod gekauft, wenn es keine Inhalte gegeben hätte, um die Akzeptanz zu fördern. [Das VR-Headset] ist kein Massenprodukt, also muss man Inhalte haben, die die Leute dazu bringen, es zu benutzen."

Ihrer Meinung nach würde eine Partnerschaft mit Disney nicht ausreichen. "Man kann Disney nicht zwingen, irgendetwas zu tun, wenn man sie nicht besitzt." Martin nannte Disneys Fehlen eines Nachfolgers für Iger in Verbindung mit dem schrumpfenden linearen Fernsehgeschäft als Hauptkatalysatoren für eine Fusion mit Apple. Apples jährlicher freier Cashflow in Höhe von 90 Milliarden US-Dollar würde demnach bei der Finanzierung der Inhaltserstellung helfen.

Und Apple könnte sich Disney leisten: Aktuell beträgt Disneys Marktkapitalisierung keine 170 Milliarden US-Dollar. Nach Martins Einschätzung würde sich die Übernahme von Disney für Apple rechnen: Die Needham-Analystin rechnet bei erfolgter Fusion mit einer Steigerung von Apples Börsenwert um 15 bis 25 Prozent.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Zentralredaktion