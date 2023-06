++ Einladung ++ Deutsche Umwelthilfe deckt Abschalteinrichtungen bei süddeutschem Autokonzern auf Atemwegsgift-Emissionen höher als jemals zuvor gemessen

Berlin (ots) - Mehr als sieben Jahre nach Bekanntwerden des Dieselskandals sind

immer noch nicht alle Manipulationen in Fahrzeugen aufgedeckt oder gar

beseitigt, die bis heute unsere Atemluft massiv vergiften, schwere Krankheiten

und Todesfälle verursachen. Jetzt enthüllt die Deutsche Umwelthilfe (DUH) in der

Motorsteuerung gefundene illegale Abschalteinrichtungen bei einem süddeutschen

Autokonzern, der bislang behauptet hatte, keine ungesetzlichen Manipulationen

vorgenommen zu haben. Gleichzeitig hat das Emissions-Kontroll-Institut (EKI) der

DUH bei Fahrzeugen des Herstellers Rekord-Stickoxid-Emissionen im realen

Fahrbetrieb gemessen - mit so hohen Werten wie niemals zuvor.



Welcher Hersteller und welche Modelle betroffen sind, geben wir auf einer

Pressekonferenz bekannt. Außerdem informieren wir über die technischen Details

sowie die rechtlichen Schritte, die die DUH ergriffen hat, um das zuständige

Kraftfahrt-Bundesamt gerichtlich zur Erfüllung seiner nationalen wie

europarechtlichen Verpflichtungen zu bewegen.