Walstead Leykam erwirbt GD Gotha Druck in Deutschland

Neudörfl (ots) - Walstead Leykam Druck gibt bekannt, dass heute eine endgültige

Vereinbarung zum Kauf der Vermögenswerte der GD Gotha Druck und Verpackung GmbH

& Co. KG ("Gotha") unterzeichnet wurde, die am 3. Februar 2023 Insolvenz

angemeldet hat. Die Transaktion wird voraussichtlich im Juni 2023 abgeschlossen,

vorbehaltlich der Zustimmung der zuständigen Wettbewerbs- und Aufsichtsbehörden.



Gotha ist eine etablierte Rollenoffsetdruckerei mit Sitz in Thüringen in

Mitteldeutschland und beschäftigte zum Zeitpunkt der Insolvenz 233 Mitarbeiter.

Das Unternehmen erwirtschaftete in dem am 31. Dezember 2021 endenden

Geschäftsjahr einen testierten Umsatz von 64,9 Mio. EUR.