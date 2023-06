JPMORGAN stuft UBS AG auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für UBS nach Unterzeichnung der staatlichen Verlustgarantie im Zusammenhang mit der Notübernahme der Credit Suisse durch die UBS auf "Overweight" belassen. Die Übereinkunft sei zwar nicht so attraktiv, berge aber auch keine größeren Gewinnrisiken für die UBS, schrieb Analyst Kian Abouhossein in einer am Freitag vorliegenden Studie./mis/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 09.06.2023 / 11:32 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.06.2023 / 11:54 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die UBS Group Aktie wird aktuell mit einem Minus von -0,36 % und einem Kurs von 18,73EUR gehandelt.