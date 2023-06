Galeria Karstadt Kaufhof hat harte Zeiten samt Insolvenzverfahren hinter sich. Mit weniger Filialen als bisher will das Unternehmen zurückfinden in die Erfolgsspur. Der Ende Mai rechtskräftig gewordene Sanierungsplan sieht die Schließung von rund einem Drittel der zuletzt noch 129 Filialen vor. Einige der Warnstreikenden kamen von Standorten, die bald dichtgemacht werden, etwa aus Siegburg./wdw/DP/ngu

ESSEN (dpa-AFX) - Bei der Kaufhauskette Galeria Karstadt Kaufhof hat am Freitag ein kleiner Teil der Belegschaft an Warnstreiks in NRW teilgenommen, um den Druck auf die Arbeitgeber zu erhöhen. Bestreikt wurden Standorte in Essen, Oberhausen, Mülheim, Aachen, Siegburg, Dortmund, Wuppertal, Krefeld und je zwei in Duisburg und Münster. Insgesamt seien es 255 Warnstreikende gewesen, sagte ein Verdi-Sprecher. Die allermeisten der Warnstreikenden kamen zu einer Protestkundgebung nach Essen. "Ohne uns kein Geschäft" stand auf ihren neonfarbenen Westen und auf einem großen Banner "Wir kämpfen für unsere Zukunft".

