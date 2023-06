JPMORGAN stuft Nestle auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Nestle vor den am 27. Juli erwarteten Halbjahreszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 130 Franken belassen. Sie habe ihr Bewertungsmodell für den Nahrungsmittelhersteller aktualisiert und ihre Schätzung für das Jahresergebnis je Aktie leicht auf 5,04 Franken hochgesetzt, schrieb Analystin Celine Pannuti in einer am Freitag vorliegenden Studie. Für das zweite Quartal rechnet sie mit einem Umsatzwachstum aus eigener Kraft heraus von etwas mehr als acht Prozent. Ein Lagerabbau in einigen Kategorien sei möglich./ck/misVeröffentlichung der Original-Studie: 09.06.2023 / 10:13 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.06.2023 / 10:13 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Nestle Aktie wird aktuell mit einem Minus von -0,33 % und einem Kurs von 110,1EUR gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Celine Pannuti

Analysiertes Unternehmen: Nestle

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 130

Kursziel alt: 130

Währung: CHF

Zeitrahmen: 12m