PEKING, 9. Juni 2023 /PRNewswire/ -- Die 2023 Shanghai Consumption Market Innovation Conference fand am Mittwoch in der ostchinesischen Stadt Shanghai statt und bot eine Plattform für die Erkundung innovativer Wege, um die Metropole in ein internationales Konsum-Stadtzentrum zu verwandeln.

An der Konferenz nahmen Experten und Wissenschaftler des Development Research Center of the State Council, des Instituts für politische Studien Paris und anderer Institutionen sowie Vertreter berühmter internationaler und inländischer Unternehmen wie L'Oreal, Coach, Shanghai Bailian Group Co., Ltd. (600827.SH), Shanghai Maling Aquarius Co., Ltd. (600073.SH), ICICLE und To Summer teil, sie führten ausführliche Diskussionen über konsumbezogene Themen wie neue Perspektiven, Produkte, Wege, Modelle, Szenarien und Technologien.

Während der Veranstaltung wurde ein vom China Economic Information Service zusammengestellter Bericht über die Entwicklung der internationalen Konsum-Stadtzentren veröffentlicht.

Dem Bericht zufolge sind Shanghai, Peking und einige andere chinesische Städte durch die beschleunigte Verbesserung der Konsumgrundlage, die Optimierung des Konsumumfelds und die Entwicklung neuer Geschäftsformate zum Maßstab für globale Konsum-Stadtzentren geworden.

Unter den fünf chinesischen Städten, die im Jahr 2021 mit der Entwicklung internationaler Konsum-Stadtzentren begonnen haben und im Jahr 2022 13,2 Prozent des gesamten nationalen Konsumwerts bei 8 Prozent der Gesamtbevölkerung erzielten, ist Shanghai führend im Bereich der Verbrauchermarken und verfügt über eine starke Antriebskraft für die industrielle Entwicklung. Der Xuhui District der Megastadt strebt beispielsweise an, sich zu einem Demonstrationsgebiet für die Markteinführung neuer globaler Produkte und zu einer Drehscheibe für bekannte lokale Verbrauchermarken zu entwickeln. Die Bemühungen haben sich gelohnt, da sich viele erstklassige internationale Marken und aufstrebende lokale Marken in dem Bezirk niedergelassen haben, heißt es in dem Bericht.

Neben der Konferenz wurde ebenfalls das vierte jährliche Double Five Shopping Festival von Shanghai eröffnet, um den Konsum anzukurbeln. Während des Festivals koordinierte das in Shanghai ansässige Einzelhandelskonglomerat Bailian Group seine Tochtergesellschaften, rund 4.000 Verkaufsstellen und eine zugehörige Online-Plattform und investierte gemeinsam mit Markeninhabern und Partnern 2 Milliarden Yuan an Marketingressourcen, um mehr als 200 Kampagnen zur Förderung des Konsums durchzuführen, darunter ein gut angenommenes Projekt zur Kulturerfahrung, bestehend aus einem Animations-, Comic- und Spieleerlebnis (ACG).

Siehe Original-Link: https://en.imsilkroad.com/p/334491.html

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/xinhua-silk-road-shanghai-in-ostchina-erkundet-innovative-wege-zum-aufbau-eines-internationalen-konsum-stadtzentrums-301847139.html