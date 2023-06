Tschechischer Innenminister verteidigt Asylkompromiss

PRAG (dpa-AFX) - Der tschechische Innenminister Vit Rakusan hat seine Zustimmung zum EU-Asylkompromiss gegen Kritik der Opposition in Prag verteidigt. "Wir haben eine faire gemeinsame Lösung ausgehandelt", teilte der konservative Politiker am Freitag mit. Kein Land sei verpflichtet, sich an einer Umverteilung von Asylsuchenden als Aufnahmestaat zu beteiligen. Stattdessen seien Ausgleichszahlungen an stark belastete Mitgliedstaaten möglich.

Nach Darstellung Rakusans ist bei dem Treffen in Luxemburg vereinbart worden, dass Tschechien vom Solidaritätsmechanismus vorübergehend ausgenommen werde. Grund dafür sei, dass das Land sehr viele ukrainische Flüchtlinge aufgenommen habe. "Damit erhalten wir von der EU eine zusätzliche Anerkennung für unsere Arbeit", betonte der 44-Jährige. Nach Behördenangaben halten sich mehr als 325 000 Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine in dem Land mit zuletzt 10,5 Millionen Einwohnern auf. Die Opposition in Tschechien kritisierte den EU-Asylkompromiss indes scharf und forderte die Einberufung einer Sondersitzung des Parlaments.