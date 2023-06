Friedberg (ots) -



- Mitsubishi Motors baut seine Präsenz im Kleinwagensegment weiter aus.

- Neuer Mitsubishi COLT wird in drei modernen Motorisierungen und vier

Ausstattungsvarianten verfügbar sein.

- Nach der Weltpremiere im Juni ist der Verkaufsstart für Herbst 2023 geplant.

- 5 Jahre Garantie serienmäßig.



Ob Kleinfamilie, Berufspendler, Fahranfänger oder Rentner: Immer mehr Menschen

setzen im Alltag und Beruf auf Kleinwagen und damit auf das B-Segment der

Automobilindustrie. Geringer Kraftstoffverbrauch, vorteilhafte Wendigkeit im

Stadtverkehr und bequemes Einparken sind nur einige der zahlreichen Gründe für

die wachsende Bedeutung der Kleinwagenklasse. Nach der Einführung des neuen ASX

im Frühjahr baut Mitsubishi Motors nun auch mit dem neuen COLT seine

Produktpalette im stark nachgefragten deutschen B-Segment weiter aus und

reagiert damit auf die aktuellen Anforderungen an moderne Mobilität und

umfassende Komfort- und Sicherheitsausstattung bei einem hervorragenden

Preis-Leistungs-Verhältnis.





Der Mitsubishi COLT blickt auf eine lange Tradition zurück und genießt bei denFans der Marke Mitsubishi einen wahren Kultstatus: Als echte Ikone steht dasModell beispielhaft für Zuverlässigkeit, Langlebigkeit und ist auf einzigartigeWeise mit der Marke Mitsubishi verbunden. Seit seiner Markteinführung 1978 inDeutschland wurden über 420.000 COLT verkauft, mehr als 90.000 davon sind immernoch im täglichen Einsatz. Eine perfekte Grundlage für den Erfolg des neuenCOLT, der am 8. Juni seine Weltpremiere feierte.Speziell für den europäischen Markt entwickelt, verbindet die neue, siebteeuropäische Generation des COLT kraftstoffsparendes Fahrvergnügen mit hohemKomfort und modernem Design. Neben dem unverwechselbaren Dynamic ShieldFrontdesign - dem Markengesicht von Mitsubishi - und dem ikonischenDrei-Diamanten-Logo sorgen die markanten LED-Leuchten an Front und Heck für eineeinzigartige Lichtsignatur. Der brandneue COLT-Schriftzug und dieMitsubishi-Wortmarke runden das moderne Design ab.Der neue COLT wird mit drei unterschiedlichen Motorisierungen sowie den dreiAusstattungsvarianten BASIS, PLUS und TOP und der Einführungsvariante "IntroEdition" angeboten. Die individuelle Auswahl aus verschiedenen Antriebs- undAusstattungsvarianten ermöglicht ein hohes Maß an Individualisierung und wird imneuen COLT von zahlreichen Fahrassistenz- und Sicherheitssystemen begleitet.Neben dem Basismodell mit innovativem 1,0-Liter-Dreizylinder-Benzinmotor mitMulti-Point-Einspritzung, Fünfgang-Schaltgetriebe und eine Leistung von 49 kW(67 PS), wird der COLT auch in einer leistungsstärkeren Variante mit