NEW YORK (dpa-AFX) - Am New Yorker Aktienmarkt tendieren Standard- und Techwerte am Freitag in unterschiedliche Richtungen. Der Broker IG taxierte den Leitindex Dow Jones Industrial eine Stunde vor der Eröffnung mit minus 0,19 Prozent auf 33 769 Punkte. Den technologielastigen Nasdaq 100 erwartet IG nach seiner deutlichen Erholung am Vortag nun bei 14 520 Zählern nochmals 0,24 Prozent höher. Die Blicke richten sich bereits auf die nächste Woche, dann stehen US-Inflationsdaten und Leitzinsentscheidungen an.

Während in den USA und der Eurozone die noch immer hohe Inflation die Zinsen der Notenbanken noch immer hochhält und die Rezessionssorgen nicht verringert, ist es in China umgekehrt. Dort ist jüngsten Daten zufolge die Teuerung sehr niedrig, sodass Ökonomen bereits eine Deflation befürchten, also einen Rückgang des allgemeinen Preisniveaus. Eine Deflation gilt allgemein als gefährlicher für die Konjunktur als eine etwas zu hohe Inflation. Denn in einem deflationären Umfeld halten sich die Menschen beim Kauf von Waren zurück, weil sie mit weiter fallenden Preisen rechnen. Marktteilnehmern zufolge sorgen die China-Daten am Freitag für etwas Zurückhaltung an den Börsen.