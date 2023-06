IVA Verbales Gift schadet Debatte um Zukunft der Landwirtschaft / Kritik an BUND-Kampagne gegen Pflanzenschutz / "Kampagnen-Stil aus längst vergangenen Zeiten"

Frankfurt/Main (ots) - Mit der giftigen Rhetorik seiner seit Wochenanfang

laufenden Kampagne #BesserOhneGift führt sich der Bund für Umwelt und

Naturschutz Deutschlands (BUND) selbst ad absurdum, indem er zu einer verbalen

Vergiftung der Debatte um die Zukunft der Landwirtschaft beigeträgt. Der

Industrieverband Agrar e. V. (IVA) bedauert, dass der BUND in alte Muster

zurückfällt. Beteiligte aus Landwirtschaft, Umweltschutz und Industrie waren in

ihrem Dialog schon viel weiter, etwa in der gemeinsamen Arbeit der

Zukunftskommission Landwirtschaft (ZKL). Aus Sicht des IVA, der die Interessen

der deutschen Pflanzenschutzindustrie vertritt, sollte über die Landwirtschaft

von morgen nicht mit Kampagnen von vorgestern gestritten werden.



Den Auftakt der Kampagnen-Woche bildete ein Test zufällig eingekaufter Erdbeeren

auf mögliche Rückstände von Pflanzenschutzmitteln. Dieser Ansatz ist seit vielen

Jahren beliebt, denn dank moderner Analytik können Campaigner recht sicher sein,

dass sie schon etwas finden werden. Auch der BUND fand in seinen Test-Erdbeeren

Spuren von Pflanzenschutzmitteln - allerdings allesamt weit unter den gesetzlich

festgelegten Rückstandshöchstgehalten (RHG). Die Nachricht hätte also lauten

müssen: "Greifen Sie zu - unsere Erdbeeren sind einwandfrei."