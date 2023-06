DIHAG blickt nach Turnaround optimistisch nach vorn / Sanierungsprozess vorfristig abgeschlossen

Coswig (Sachsen) (ots) - Während Teile der deutschen Metall- und

Davon und von einer anhaltend guten Auftragslage gestützt, strebt derUnternehmensverbund in diesem Jahr weitere Verbesserungen bei wesentlichenRenditekennziffern an, um weiter zu wachsen, nachdem der Umsatz im Vorjahr umrund 30% angestiegen ist. Das stärkt die Wettbewerbskraft ebenso wie eine Reiheergänzender Faktoren. Dazu gehören neben einer zentralisierten Steuerung aus derHolding auch die zunehmende Digitalisierung von Abläufen und Prozessen sowiewachsende Innovationsfähigkeit dank weiterentwickelter Qualitätsstrategie.Letztere zielt verstärkt auf systemrelevante Angebote, die denTransformationsprozess hin zur Klimaneutralität fördern und beschleunigen.Hintergrund:Die DIHAG gehört zu den größten unabhängigen Gießereigruppen Europas. Unter demDach der DIHAG Holding GmbH vereint sie acht spezialisierte Eisen- undStahlgießereien in Deutschland, Polen und Ungarn mit rund 1.500 Mitarbeitern:Coswig Guss, Eurometall Budapest, EWA Arnstadt Guss, Lintorf Guss; MeuselwitzGuss, OZB Bydgoszcz, Schmiedeberg Guss und SHB Stahlguss Leipzig. Die inPrivatbesitz befindliche Gruppe liefert jährlich etwa 120.000 Tonnen Eisen- undStahlgussprodukte an führende Erstausrüster auf dem internationalen Markt: imMaschinen- und Anlagenbau sowie Schienenverkehr, in der Antriebs- undLandtechnik sowie Eisen- und Stahlindustrie. Daneben erschließt sich die GruppeWachstumspotenziale im Bereich der Erneuerbaren Energien und kritischerInfrastrukturindustrien.Ihre Wettbewerbsfähigkeit verdankt sie u.a. einem breiten Produkte- undWerkstoffangebot: Gussteile können in einem Gewichtsbereich von unter einemKilogramm bis zu 85 Tonnen als Einzelstücke, in Klein-, Mittel- oder Großserienin einer Vielzahl von Gusswerkstoffen wie Grau-, Sphäro- oder Stahlgusshergestellt werden. Kunden schätzen die damit verbundene Flexibilität undInnovationskraft bei hoher Qualität.Mehr Informationen: http://www.dihag.comPressekontakt:Giuseppe GrassoDIHAG Holding GmbHGrenzstraße 1D-01640 CoswigTelefon: +49 151 28 464 777E-Mail: mailto:grasso@dihag.comWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/170478/5529660OTS: DIHAG Holding GmbH