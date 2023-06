Jackery veröffentlicht den ersten Umwelt-, Sozial- und Governance-Bericht für die Branche der tragbaren Energiespeicher

FREMONT, Kalifornien, 9. Juni 2023 /PRNewswire/ -- Jackery, ein weltweit führendes Unternehmen für innovative portable Energiequellen und umweltfreundliche Outdoor-Energielösungen, hat kürzlich seinen Umwelt-, Sozial- und Governance-Bericht (ESG) veröffentlicht und ist damit das erste Unternehmen in der Branche der tragbaren Energiespeicher, das einen solchen Bericht herausgibt. Der Bericht unterstreicht Jackerys Engagement für eine angemessene Unternehmensführung, umweltfreundlichen Betrieb und soziale Verantwortung.

Darüber hinaus ist Jackery seiner sozialen Verantwortung auf globaler Ebene nachgekommen. Das Unternehmen arbeitet seit langem mit globalen gemeinnützigen Organisationen wie dem World Wildlife Fund (WWF), der National Forest Foundation (NFF) und dem International Rescue Committee (IRC) zusammen und trägt mit seiner Kraft und seinem Wert zur Förderung der globalen nachhaltigen Entwicklung und anderer gemeinnütziger Organisationen bei.

Es ist erwähnenswert, dass der Bericht die Beiträge von Jackery zur Katastrophenhilfe in den betroffenen Gebieten hervorhebt. Im Dezember 2021 spendete Jackery Solargeneratoren für Kentucky, das durch einen Tornado schwere Schäden erlitt. Im Oktober 2022 spendete Jackery tragbare Kraftwerke und Photovoltaikmodule für Lee County und andere Gebiete im Südwesten Floridas, die vom Hurrikan Ian verwüstet wurden. Diese Anstrengungen ergänzen die vorherigen Beiträge von Jackery zur Katastrophenhilfe, darunter mehrere Spenden von tragbaren Kraftwerken für Notunterkünfte sowohl in den Vereinigten Staaten als auch in Japan.

In Bezug auf Corporate Governance zeigt der Bericht, dass Jackery die Integrität wahrt und standardisierte Arbeitsabläufe implementiert hat, um die Rechte der Aktionäre zu schützen. Das Unternehmen hat eine angemessene Governance-Struktur eingerichtet und entsprechende Regeln aufgestellt, um klare Zuständigkeiten und eine ausgewogene Überwachung dieser Organe zu gewährleisten.

In Bezug auf die Produktverantwortung wurde in dem Bericht festgestellt, dass Jackery die internationalen, nationalen und industriellen Normen strikt einhält und eine Qualitätspolitik verfolgt, bei der „technologische Innovation, Qualität, Effizienz, Kunden und Integrität im Mittelpunkt" stehen.

„Angetrieben von innovativer Technologie, fortschrittlicher Fertigung, globalen Marken und Omnichannel-Vertrieb werden wir die Unternehmensmission erfüllen, grüne Energie jederzeit und überall zugänglich zu machen und gemeinsam daran zu arbeiten, unseren Planeten zu schützen und eine bessere Zukunft aufzubauen", sagte Jack Sun, CEO von Jackery.

