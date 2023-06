DETROIT - Tesla öffnet sein Supercharger-Ladenetz für Elektroautos des Rivalen General Motors (GM). Ab kommendem Jahr sollen GM-Kunden Zugang zu den rund 12 000 Ladesäulen von Tesla erhalten, wie der größte US-Autobauer am Donnerstag (Ortszeit) in Detroit mitteilte. Teslas Ladetechnik setzt sich damit immer mehr durch. GM-Chefin Mary Barra sprach von einem Schritt, der die Branche zu einem einheitlichen Ladestandard in Nordamerika bringen könnte.

VW-Tochter Porsche stellt Konzept für Elektroauto vor



STUTTGART - Der Sportwagenbauer Porsche will bei der Elektromobilität aufholen. Anlässlich des 75. Sportwagen-Jubiläums stellten die Stuttgarter am Donnerstag das Konzept eines neuen Elektrosportwagens vor. Über eine mögliche Serienproduktion spricht Porsche laut Pressemitteilung aber noch als "Vision". Bisher hat der Autobauer mit dem Taycan nur ein reines E-Modell im Angebot.

ROUNDUP 2: Staatliche Verlustgarantie für Schweizer UBS unterzeichnet

BERN - Die Schweizer Großbank UBS hat sich kurz vor dem Abschluss der Übernahme ihrer Konkurrentin Credit Suisse mit der Regierung über die Details einer Verlustgarantie geeinigt. Der Vertrag wurde am Freitag mit dem Finanzministerium (Eidgenössisches Finanzdepartement) unterzeichnet. Wie im März bereits angekündigt, ist die Garantie auf neun Milliarden Franken (9,3 Mrd Euro) begrenzt. In dem Vertrag ging es um technische Details. Ebenso ließ sich der Bund zusichern, dass die Bank ihren Hauptsitz in der Schweiz behält. Die CS-Übernahme soll am Montag (12. Juni) abgeschlossen werden.

Bahn und EVG wollen ab Montag fünf Tage lang verhandeln

BERLIN - Im laufenden Tarifkonflikt haben sich die Deutsche Bahn (DB) und die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) auf eine besonders lange Verhandlungsrunde verständigt. Die Vertreter beider Seiten wollen ab Montag, 14.00 Uhr, bis einschließlich Freitag über mögliche Tariferhöhungen für gut 180 000 Beschäftigte diskutieren. Das teilte die Bahn am Freitag mit. Die bisher letzte Verhandlungsrunde hatte drei Tage gedauert. Vom Ablauf der Gespräche in der kommenden Woche hängt letztlich auch ab, ob es in Kürze zu neuen Warnstreiks bei der Bahn kommen wird.

Weitere Meldungen



-Vestas-Beschäftigte gehen in den 100. Streiktag

-Ethik-Experte: KI weder verteufeln, noch in den Himmel heben -Deutsche Industrie fordert bessere Ausbildung in Großbritannien -Gutachten aus Bayern: Heizungsgesetz teilweise verfassungswidrig -Verkehrsdaten sollen in EU ausgetauscht werden

-Abgeordnete dringen auf Aufklärung nach Nord-Stream-Berichten -Justizminister Buschmann warnt vor Plänen für Chatkontrolle -Warnstreiks bei Galeria Karstadt Kaufhof: Verdi pocht auf mehr Geld -ROUNDUP: Vestas-Beschäftigte gehen in den 100. Streiktag -Gemeinsame Gaseinkäufe in der EU: Erste Verträge unterschrieben -Triebwerksbauer MTU startet weiteren Prüfstand in China -Trockenheit führt zu ersten Getreide- und Rapsschäden in Mecklenburg-Vorpommern°

